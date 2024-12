Un 44% de los adultos chilenos tienen competencias insuficientes tanto en comprensión de textos como en matemáticas y en resolución dinámica de problemas, el peor resultado con mucha diferencia en los 31 países evaluados por la OCDE.

En un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile aparece muy descolgado en la cola de la clasificación de cada uno de esos tres parámetros.

En concreto, la media de personas de entre 16 y 65 años con un nivel insuficiente a la vez en comprensión lectora, matemáticas y resolución adaptativa de problemas es del 20% en el conjunto de los países participantes, y de solo un 7% en Japón, el primero de la lista.

En la comprensión lectora, los adultos chilenos de entre 16 y 65 años obtienen de media 218 puntos en una escala de 0 a 500, frente a la media de 260 en la OCDE y a los 296 de Finlandia, el ‘número uno’ en ese punto.

Las otras calificaciones más bajas son las de Portugal (235), Polonia (236) y Lituania (238). Más arriba están Italia (245), España (247), Francia (255) o Estados Unidos (260).

En matemáticas, la nota de los chilenos es de 214 puntos, cuando la media de la OCDE es de 263 y de 294 la de Finlandia.

En resolución dinámica de problemas, los chilenos se quedan en 218, comparados con la media de 251 y con los 276 de los finlandeses y los japoneses.

Un 53% de los adultos chilenos obtienen una calificación que la OCDE considera baja (léase insuficiente), en los dos últimos tramos de la escala, frente al 26% de media; un 56% en matemáticas, frente al 25%; y un 56% en resolución de problemas, frente al 29%.

El único elemento mínimamente esperanzador para Chile es que aparece como uno de los países en los que se constata un progreso desde la primera evaluación que se hizo hace once años en matemáticas, con una mejora de la nota media de una decena de puntos.

Este es el segundo ciclo del Informe de Evaluación de Competencias de Adultos que se hizo en 2022-2023, once años después de la primera edición, a 160.000 adultos de entre 16 y 65 años de 31 países y economías que en conjunto representan 673 millones de habitantes.

La mayor parte son Estados miembros de la OCDE o parte de algunos de esos Estados (como Inglaterra, dentro del Reino Unido o la región de Flandes, en Bélgica), pero también está Singapur.

No participaron, sin embargo, varios de los países de la OCDE. En particular, no lo hicieron ni Turquía ni tres de los cuatro latinoamericanos, México, Colombia y Costa Rica (solo Chile).

La OCDE pone el acento en que las competencias son claves para tener un empleo y para el nivel de salario que se puede obtener. A ese respecto, precisa que 58 puntos de diferencia respecto a la media en la prueba de matemáticas se asocia con una remuneración un 9 % superior.

Además, también hay una relación directa entre el nivel de competencias y el estado de salud que declaran las personas evaluadas, su satisfacción con la vida que llevan e incluso la implicación cívica.