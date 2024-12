La participación evasiva de Miguel Crispi, asesor del presidente Gabriel Boric, en la Comisión Especial Investigadora por el Caso Monsalve genera críticas, con parlamentarios solicitando a Contraloría pronunciarse sobre los criterios de transparencia del asesor. La ministra Camila Vallejo defiende a Crispi argumentando que las conversaciones con el presidente son privadas, haciendo referencia a la declaración del exministro Gonzalo Blumel sobre la confidencialidad de asesores presidenciales. Vallejo enfatiza en no resquebrajar la institución presidencial y destaca que la solicitud a Contraloría no se trata de transparencia, sino de preservar la investidura presidencial.

La participación de Miguel Crispi, asesor del presidente Gabriel Boric, en la Comisión Especial Investigadora por el Caso Monsalve, sigue siendo materia de críticas.

Y es tras finalizar la sesión se conoció que algunos integrantes de la CEI -principalmente de oposición- solicitaron a la Contraloría que se pronuncie sobre los criterios de transparencia del asesor.

Ante este escenario, la ministra Camila Vallejo expresó que “los parlamentarios, las comisiones tienen la atribución y el derecho de recurrir a la Contraloría cuando tienen dudas sobre temas de carácter administrativo o legal, y eso es parte del procedimiento”.

Eso sí, pese a su declaración, la autoridad sigue manteniendo una férrea defensa para Crispi, quien, recordemos, ante las preguntas de la comisión especial argumentó que sus conversaciones con el Presidente Boric son “privadas”.

Y fue precisamente esto último lo que Vallejo tomó como para sustentar la defensa, ya que, citando incluso al exministro Gonzalo Blumel, sostuvo que los asesores no pueden hablar en público de un mandatario en particular.

“En esto nos podemos, nosotros, incluso, no sé si amparar, pero sí recordar lo que el propio exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, señaló, que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un Presidente”, añadió la autoridad.

Finalmente, y ante las dudas, la secretaria de Estado aclaró que esto “no tiene que ver con transparencia”, sino más bien con no “resquebrajar la institución de la Presidencia”.

“Eso es una mirada que compartimos incluso con el exministro del Interior, más allá de las facultades y las acciones que puedan emprender los parlamentarios, que de hecho son los que solicitaron la presencia de asesores en la comisión investigadora, que ve actos de gobierno, no asesorías”, cerró.