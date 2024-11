La subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, se refirió a la denuncia por acoso sexual contra el presidente Gabriel Boric, destacando que el lema feminista "yo te creo" no implica creer ciegamente, sino escuchar a las víctimas. Fries enfatizó que el principio de inocencia es fundamental y que es necesario que se demuestren las acusaciones en un juicio. Asimismo, subrayó que el apoyo a las víctimas no significa que todas las mujeres sean siempre inocentes. La legisladora también mencionó que habría actuado de la misma forma si el acusado hubiera sido el expresidente Piñera, defendiendo los derechos humanos y el debido proceso. Aunque consideró apropiado que Boric haya emitido una declaración pública, opinó que habría sido mejor comunicar el caso antes, pero reconoció que puede haber razones procesales que lo impidieron.

La subjefa de la bancada del Frente Amplio e integrante de la bancada feminista, Lorena Fries, entregó su punto de vista respecto de la denuncia por acoso sexual contra el presidente Gabriel Boric.

El abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela, señaló que “el presidente es víctima de una situación de acoso sistemático”.

En específico, todo comenzó hace 11 años, en julio de 2013, y culminó en el mismo mes de 2014, cuando Boric realizaba su práctica profesional en Magallanes.

En este contexto, La Tercera le preguntó a la parlamentaria por uno de los principales focos de este Gobierno, como lo es el feminismo, reforzando frases como el “amiga, yo te creo”, donde apoyan la versión de la denunciante.

Para Fries, este eslogan es “una declaración política en el sentido de que afirma las voces de las víctimas que históricamente no han sido escuchadas”.

Según la diputada, no todas las mujeres denunciantes son víctimas, “porque para eso existe un juicio (…). Si no, ¿para qué tendríamos tribunales de justicia?”.

Al preguntarle si ella le cree a la denunciante, Fries comenta que “el yo te creo es una declaración política, que lo que da cuenta es que hoy día, por lo menos la feminista y una parte de la sociedad, escucha las declaraciones de la víctima. Eso, sin embargo, no es una forma de echar por tierra el principio de inocencia. Ese ha sido siempre mi predicamento”.

“Por lo tanto, en principio, obviamente, las voces de las víctimas tienen que ser escuchadas y lo que viene ahora es que en el juicio o en la tramitación judicial queden demostradas las pretensiones de la víctima o la inocencia de, en este caso, el Presidente de la República”, añadió la legisladora.

En esta línea, la diputada recalcó que “el yo te creo no significa que aunque haya mujeres que cometen delitos, yo voy a creer que no lo cometieron. Eso no puede ser”.

“Lo que estoy diciendo es que es una declaración política en el sentido de que afirma las voces de las víctimas que históricamente no han sido escuchadas. ¿Quiere decir eso que todas las víctimas o todas las mujeres son siempre víctimas? No, no quiere decir eso. Porque para eso existe un juicio y para eso existe la presunción de inocencia que tendrá que probarse o no en juicio. Si no, ¿para qué tendríamos tribunales de justicia?”, se preguntó Fries.

Así también se le consultó por la actitud que hubiesen tenido como bancada feminista si el acusado hubiese sido el expresidente Piñera.

“Yo habría tenido la misma conducta porque es lo que he pensado inicialmente. De lo que significa el yo te creo, de lo que significa los derechos humanos y las garantías del debido proceso”, precisó Fries.

Remarcando que “el yo te creo no significa a rajatabla que todas las mujeres somos buenas”.

Respecto a si el Presidente se equivocó al no dar a conocer este caso antes, la diputada indicó que “hubiera sido quizás mejor darlo a conocer antes, pero a lo mejor tampoco estaban todos los elementos. A lo mejor se iba a desestimar la investigación. Y pueden ser ese tipo de cosas de orden más procesal que impidieron que se diera a conocer antes”.

Fries pidió además no comparar la situación de Monsalve con este caso, señalando que “en esta situación personal” cree que el presidente Boric “puede salir a decir algo”, pero siente que “la declaración pública que sacó la Presidencia por el momento me parece suficiente y habrá que ver cuáles son los pasos que vienen”.