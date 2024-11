Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un acto liderado por el Papa Francisco en el Vaticano y en conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, se destacó la mediación de la Santa Sede que evitó la guerra en el conflicto del Canal Beagle. A pesar de la presencia del canciller chileno Alberto van Klaveren, su par argentino, Gerardo Werthein, no participó. El tratado fue firmado en 1984 tras la mediación del Papa Juan Pablo II y es considerado fundamental para las relaciones bilaterales, aunque no se lograron acuerdos entre cancilleres ni mandatarios para conmemorar la fecha. Las críticas surgieron por la ausencia argentina en el acto, mientras Werthein justificó su no asistencia debido a circunstancias bilaterales. A pesar de esto, destacó que Argentina mantiene una buena relación con El Vaticano y que se reunirá a corto plazo con el Papa Francisco. La delegación chilena estuvo encabezada por autoridades como el ministro van Klaveren, el presidente del Senado y otros representantes diplomáticos.