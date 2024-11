El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la renuncia de la jefa de División Jurídica de Interior, Luppy Aguirre, atribuyéndola a problemas de "confianza política". Aguirre fue convocada a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género junto a la ministra de la Mujer para explicar la actuación del Ejecutivo en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva por denuncias. Cordero mencionó que la salida de Aguirre se debe a no haber informado a la autoridad superior sobre información relevante. Su renuncia se suma a una serie de salidas en el Ministerio, que están siendo evaluadas. El subsecretario destacó que un sumario interno determinará responsabilidades por la mala actuación en el caso.

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la renuncia de la jefa de División Jurídica de Interior, Luppy Aguirre. Al respecto, señaló que su salida responde a temas de “confianza política”.

La ahora autoridad de Interior fue invitado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Esto para explicar el -cuestionado- actuar del Ejecutivo ante la denuncia que pesa sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve, y que provocó su prisión preventiva.

En ese sentido, se le consultó respecto a si la salida de Aguirre tenía vinculación con dicho actuar, sobre lo que planteó que “tuvo conocimiento durante el día de ayer en la audiencia de comunicaciones que tuvo con posterioridad y que debería haber sido remitida a la autoridad superior y no lo hizo. Es un tema de estrictamente confianza política. Yo he hablado con ella y así lo he entendido”.

Recordemos que Aguirre fue mencionada en la formalización del exsubsecretario como una de las personas que este contactó tras enterarse de la denuncia en su contra. Además, su renuncia es parte de una serie de salidas de la cartera, cuyos trabajadores están en “etapa de evaluación” según señaló Cordero.

“Yo he dicho públicamente de que me encuentro en etapa de evaluación de cada una de las personas que se encuentran en la subsecretaría. Ya es público y notorio. Son decisiones que yo he adoptado en relación a algunas personas que han sido desvinculadas de la Subsecretaría del Interior”, recalcó.

El sumario en la subsecretaría

De esta forma, el subsecretario reiteró que el sumario que lleva Contraloría será el que determinará las responsabilidades de quienes no actuaron debidamente ante la denuncia.

Esto pues se espera “pueda capturar todas las responsabilidades vinculadas a cualquier persona que hubiera actuado indebidamente en cumplimiento de sus deberes en torno a esto”.