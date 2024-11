Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La abogada y ex jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Luppy Aguirre Bravo, anunció su renuncia en medio de especulaciones sobre sus presuntas comunicaciones con el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Aunque no se revelaron las razones de su partida, Aguirre aclaró que solo brindó orientaciones legales a solicitud de Monsalve y no realizó gestiones a su favor. En una carta, explicó que se enteró de la denuncia contra Monsalve cuando este le manifestó temor de ser víctima de una operación política o del crimen organizado. Aguirre aseguró que no intervino con autoridades del Ministerio Público, las policías o el Poder Judicial en favor de Monsalve, y expresó su deseo de que su gestión técnica prevalezca sobre otras consideraciones. Agradeció el apoyo y el trabajo de los equipos de la Subsecretaría del Interior durante su mandato.