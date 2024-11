Como “un grito de alerta” y “un grito de auxilio”, tras 33 años de militancia, el diputado Jaime Naranjo anunció su renuncia al Partido Socialista (PS).

Al momento de dar sus razones, el parlamentario comenzó destacando su formación “donde la solidaridad, la colaboración, el respeto, el tratarnos como iguales, es fundamental en la vida”.

“Creo que lamentablemente he visto señales al interior del Partido Socialista que no van en esa dirección. Yo no he renunciado a la bancada, tengo la mejor relación, el mayor cariño por los diputados que constituyen la bancada socialista”, dijo.

Agregando que “lo que he hecho es un mérito trámite formal, pero yo voy a seguir siendo de alma y corazón socialista. Hace mucho tiempo, lamentablemente, al interior del Partido Socialista se está dando una forma de hacer política que a mí no me gusta (…) por eso mi renuncia”.

“Me sigo sintiendo socialista, solo he querido hacer un llamado de alerta, un grito de auxilio, para decirle a los militantes y a los dirigentes del Partido Socialista que la forma en como estamos haciendo política -al interior del partido- nos está dañando”, complementó.

En la instancia, Naranjo también descartó que se trate con alguna aspiración de llegar al Senado. “Esto no tiene nada que ver con ninguna aspiración electoral de ninguna naturaleza, solo es un grito de alerta, un llamado de atención en la forma en como estamos haciendo política”.

Vodanovic (PS) y renuncia de Naranjo

Posteriormente, la senadora y presidenta socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al tema. En ese sentido, aseguró que las críticas deben hacerse en las instancias que corresponden.

“Para eso, nosotros tenemos una mesa que funciona todas las semanas y donde pueden asistir todos los parlamentarios (…) esto no es un gobierno de uno, la mesa está compuesta por ocho miembros”, dijo.

En cuanto a la renuncia, Vodanovic sostuvo que “he tomado conocimiento hoy y me tengo que guiar por lo que ha señalado el propio diputado en la prensa, que él no tiene aquí algo personal ni otras ambiciones políticas”.

“Él no ha manifestado (molestia), jamás, en ninguna comisión política ni ninguna mesa. No sé si a otros dirigentes en forma personal. A mí, como presidenta del partido, ni como senadora de la región del Maule, donde él es diputado, no me ha manifestado (molestia)”, indicó.

Finalmente, la oficialista concluyó “voy a ser bastante enfática en esto. Yo soy socialista desde la época del colegio, llevo más de 30 años de militancia y estoy al servicio de mi partido. Si mi partido decide no llevarme de candidata el día de mañana, yo jamás voy a renunciar al Partido Socialista. Yo nací en el PS y me voy a morir en el PS”.