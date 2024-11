Con éxito se inauguraron las obras de conservación de la escuela rural La Generala, en la comuna de Santa Juana, región del Bío Bío.

El proyecto, que implicó una inversión de 400 millones de pesos, busca fortalecer la educación pública rural y mejorar la infraestructura escolar en la comunidad.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz Cuevas, sostuvo que la medida respondió a un esfuerzo por brindar a los estudiantes de áreas rurales una formación integral, ya que además de la remodelación se contratarán profesores de educación física, inglés y música.

“Muchas escuelas no cumplían con la normativa mínima sanitaria, es decir, no tenían agua potable, no contaban con un sistema eléctrico ni con aislamiento, lo que dificultaba su permanencia en el tiempo”, comentó.

“Debido a la baja matrícula y la escasa escolaridad en general de la población rural, esto debía ser una prioridad antes que cualquier otro objetivo del gobierno local, porque creemos que los niños son quienes transforman la sociedad. Al proporcionarles una infraestructura digna, garantizamos su acceso a una educación equitativa”, expresó la alcaldesa.

Para Carlos Torres González, director de la escuela La Generala, los cambios son sumamente significativos, puesto que incluyen la renovación de techumbres, fachadas, baños, ventanas y sistemas eléctricos.

“Esto no solo mejora la estética de la escuela, sino que también crea un ambiente propicio para el aprendizaje de nuestros estudiantes”, indicó.

En la actualidad, la escuela del sector rural cuenta con una matrícula de 29 alumnos, distribuidos en los niveles de 1° a 8° básico, pero sus planes para el futuro implicarían el desarrollo de un programa prebásico y un patio techado.

Así, junto a la entrega de las instalaciones se suma la apertura de otras tres instituciones educativas en la comuna: Tanahullín, Colico Alto y Curamávida, consolidando un récord de cuatro establecimientos educacionales en un solo año.