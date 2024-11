Este próximo domingo 24 de noviembre se realizarán las elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales en Chile, por lo que puedes revisar con tu RUT debes ser uno de los vocales de mesa.

Recordemos que, de acuerdo a la norma, en esta oportunidad, la labor deben realizarla los mismos que la realizaron en las elecciones pasadas de octubre.

¿Se repiten los vocales de mesa para estas elecciones?

Según confirmó el Servicio Electoral, el listado de vocales de mesa de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, se mantiene para esta oportunidad.

O sea, para este domingo 24 de noviembre, elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales, se repiten los que hicieron la labor de vocal.

Revisa aquí con tu RUT si eres vocal de mesa en las elecciones de noviembre

Para saber si eres uno de los llamados como vocal de mesa para estas elecciones debes ingresar al sitio del Servel, HACIENDO CLIC AQUÍ, y digitando tu RUT tendrás tus datos electorales.

Con lo anterior sabrás tu local y mesa de votación para esta segunda vuelta de gobernadores regionales, que deberían ser las mismas de las votaciones de octubre.

Además, si eres alguno de la nómina de vocales de mesa.

¿Hay excusas para no ser vocal de mesa?

De acuerdo a la ley, no hay excusas para no realizar la labor de vocal de mesa. Solo se pueden excusar las personas que no puedan votar, pero no de realizar la labor mencionada.

¿Cuál es la multa?

De acuerdo con el Servel, los vocales que incumplan su obligación se exponen a ser sancionados con multas que varían entre 2 a 8 UTM, es decir, entre $133.122 y $532.488.