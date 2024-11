Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la detención del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la comuna de Viña del Mar, acusado de la violación de una funcionaria.

Se trató de un procedimiento realizado la mañana de este jueves en el sector de Agua Santa, al interior del edificio donde vive la exautoridad de Gobierno, 31 días después de la denuncia presentada el 14 de octubre pasado.

De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, la Fiscalía habría resuelto hace dos días la detención de Manuel Monsalve.

Tras su captura, se espera que Monsalve sea sometido al respectivo control de la detención y posteriormente enfrentar su formalización en la región Metropolitana .

Recordemos que Monsalve enfrenta denuncias por dos delitos: violación consumada, en la noche del domingo 22 de septiembre; y abuso sexual, ocurrido en la mañana del 23, al día siguiente.

Pero, además, podría enfrentar cargos por faltas a la Ley de Inteligencia, luego que ordenara a efectivos de la policía civil realizar un levantamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Los ilícitos habrían ocurrido dentro del Hotel Panamericano, en la región Metropolitana, donde alojaba el renunciado subsecretario del Interior.

Cabe destacar que Monsalve, quien renunció a su cargo el 17 de octubre, ha insistido en su inocencia.

“En una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad”, declaró tras ser abordado por un grupo de periodistas afuera de su residencia, en Viña del Mar.

“Lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o el rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo”, sostuvo.

Entrevista a padre de denunciante de Manuel Monsalve previo a su detención

Este miércoles, se emitió una entrevista del padre de la mujer que acusó de violación al exsubsecretario del Interior, quien decidió hablar públicamente.

En ese sentido, afirmó en conversación con CHV que “decidimos dar la cara en este terrible momento para que este tema se sepa”, quien narró los desafíos de enfrentarse a una “figura poderosa” como Monsalve.

“Somos gente de carne y hueso que está sufriendo esta horrible pesadilla”, agregó visiblemente angustiado.

Consultado por la culpabilidad del exsubsecretario, el padre de la denunciante afirmó que “es culpable de este crimen (…) Es un criminal”.

Además, describió el proceso de apoyo y contención hacia su hija, que incluyó su inmediato viaje desde la región del Bío Bío a Santiago.

“Lo primero que hice fue enfocarme en contenerla y en que estuviera un poquito mejor para poder dar los pasos siguientes“, sostuvo.