La diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, se refirió a las diligencias que la PDI realizó en el marco del caso Convenios, donde es objetivo de investigación por la Fundación Democracia Viva.

Recordemos que en dicho caso, según afirma el Ministerio Público, se realizó un millonario convenio que fue visado por el Serviu de Antofagasta, en ese entonces liderado por Carlos Contreras, quien se desempeñó como su jefe de gabinete.

La parlamentaria oficialista insistió en su defensa, asegurando que entregó voluntariamente a la PDI el acceso a todos sus cuentas, dispositivos y carpetas porque no tienen “absolutamente nada que ocultar”.

“He entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto, porque no tengo absolutamente nada que ocultar”, partió comentando.

Agregando sobre la misma que, tal como lo ha dicho antes, “yo no interferí en la designación, ni en la asignación de, absolutamente, ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera. Y creo que, de hecho, lo más relevante que contiene este informe es esa confirmación”.

Al ser consultada sobre si estaba en conocimiento de los montos en cuestión, reiteró que no tenía mayores antecedentes, aun cuando el informe policial asegura que desde julio del año 2022 sabía dónde había dinero involucrado y los respectivos convenios.

“Yo misma señalé, tanto a medios de comunicación, como en mi declaración judicial, lo que sabía y lo que no sabía respecto de los convenios. Y de hecho se reitera la misma información. Esto no es información nueva, es lo que se reitera en el informe que hoy día estamos conociendo. No tengo mayores antecedentes que agregar y es lo mismo que hay”, comentó Pérez.

Por último, y pese a que las diligencias de la PDI concluyeron que mantuvo conversaciones con Daniel Andrade –expareja y director de la Fundación- sobre este tema, la legisladora salió al paso manifestando que no conocía “ni los montos, ni el tipo de adjudicación que se estaban efectuando”.

“Es lo que he señalado siempre en todo momento, tanto durante noviembre del año 2023, como en la investigación de Fiscalía”, añadió.

“Siempre he dejado claro que no participé, que no tuve ninguna interferencia y que no me beneficié de ninguna manera de la asignación de los convenios. Eso lo reafirma este informe, dejando claro, efectivamente, mi no participación en la adjudicación legal”, cerró.