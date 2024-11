Expertos anticipan un complejo escenario diplomático entre Chile y Estados Unidos (EE.UU.), en caso de que finalmente Donald Trump designe al senador Marco Rubio como Secretario de Estado.

Recordemos que el mandatario electo está afinando su nuevo equipo de “halcones” para lo que será su política exterior de los próximos cuatro años.

Ya se confirmó a Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional y distintos medios norteamericanos, como The New York Times y Fox News, dan por sentando Marco Rubio, latino de origen cubano, será el próximo secretario de Estado.

Ambos son considerados como “halcones” por su línea dura en temas internacionales relacionados con China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Venezuela y América Latina.

En este contexto, especialistas se refirieron a los impactos en Chile de este nuevo equipo de política exterior, con foco en Marco Rubio.

Recordemos que el aún senador por el Estado de Florida, vinculó a Hezbolá con nuestro país, acusando que Chile “no está haciendo lo suficiente con sus redes financieras” en territorio nacional y cuestionó la “retórica” del Presidente Boric con Israel.

Eso le valió una respuesta del embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, a través de una carta dirigida al Congreso Federal acusando un “insulto” y una “falta de respeto” por parte Rubio.

Para Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, estos antecedentes podrían generar “un problema complejo” para Chile.

Otro tema que preocupa a los expertos es la membresía de nuestro país en el programa Visa Waiver, un tema respecto del cual Rubio también ha sido crítico.

El latino señaló que “viajar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, por lo que “si los gobiernos extranjeros no comparten información crítica con nosotros, entonces sus ciudadanos no deberían poder ingresar al país tan fácilmente”.

Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, señaló que es posible que Chile “pierda” si no “otorga garantías” a Estados Unidos.

El académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk, añadió la dificultad que representa la percepción que Rubio tiene del presidente Boric.

Cabe destacar que Rubio, de origen cubano, ejerció desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado una notable influencia en la política hacia Latinoamérica del primer mandato de Trump.

No obstante, algunos asesores del futuro mandatario creen que su perfil de “halcón” contrasta con la política aislacionista de “Estados Unidos primero” que promueve Trump.