La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que el pleno del máximo tribunal ordenó la apertura de dos sumarios administrativos, a solicitud de los ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama.

Esto tras la revelación que hizo ayer el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, respecto de que estos ministros habrían tenido conversaciones o algunos chats que los vinculaban al polémico abogado.

A solicitud de ellos mismos

“Solicitaron al pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa, con el objeto de poder ellos, en esa investigación, poder dar a conocer y acreditar los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla, circunstancialmente”, señaló Melo.

Por lo tanto, respecto al ministro Carroza y al ministro Valderrama, se adoptó la decisión de “instruir un sumario administrativo que va a llevar el fiscal judicial de esta Corte Suprema”.

En relación al ministro Jean Pierre Matus, la ministra vocera dijo que “no se adoptó esa decisión en atención a que los cuestionamientos o las supuestas conversaciones o chats que existirían con el señor Hermosilla, ya habían aparecido previamente y fueron objeto de la investigación de la comisión de Ética”.

“En esta oportunidad, el pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento del informe final evacuado por la comisión de Ética, en las investigaciones que llevaban a cabo respecto de los ministros: señora María Teresa Letelier, señor Mario Carroza y señor Jean Pierre Matus”, comentó Melo.

Tras analizarse los antecedentes que fueron proporcionados y la propuesta realizada por la misma comisión, se estableció que “por mayoría de votos, instruir un sumario respecto del ministro Carroza”, sobre un aspecto determinado que va a quedar plasmado en la resolución que saldrá próximamente.

“Por mayoría de votos también, hacer un reproche ético a la ministra María Teresa Letelier; y por mayoría de votos también hacer un reproche ético al ministro Jean Pierre Matus (…)”, indicó María Soledad Melo.

Esas fueron las resoluciones que tomó el pleno de la Corte Suprema el día de hoy.

Melo explicó que este sumario puede “terminar con un informe del fiscal en que diga que existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado, disciplinariamente. Y si estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento y si estima que lo existe, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el Código Orgánico (…)”.