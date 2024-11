El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, minimizó la relevancia de las revelaciones de Juan Pablo Hermosilla sobre conversaciones de su hermano y defendido, Luis Hermosilla, con jueces y fiscales, calificando la situación como algo poco habitual y sin trascendencia jurídica. En una entrevista con Radio U. Chile, Bravo señaló que la comunicación entre fiscales y abogados es parte normal del trabajo, siempre que se mantenga dentro de los límites legales. Además, destacó que hasta el momento no se ha conocido contenido que constituya un delito, por lo que, a pesar de las sospechas, la situación carecería de importancia.

La mañana de este viernes, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a lo revelado por Juan Pablo Hermosilla, respecto a los nombres de jueces y fiscales con quienes conversó su hermano y defendido, Luis Hermosilla. Al respecto, señaló: “Yo creo que no tiene ninguna trascendencia”.

En conversación con Radio U. Chile, el timonel del gremio partió indicando que, como fiscales, respetan “en general la estrategia que los defensores utilizan para poder defender los intereses de sus clientes”, y en consecuencia, “no tenemos mucho que opinar”.

No obstante, sostuvo que lo expuesto por Juan Pablo Hermosilla “no es habitual, no es una cosa que estemos acostumbrados a ver”. Y ahora, “desde el punto de vista de los efectos jurídicos y procesales, que es lo que nos interesa a los fiscales, yo creo que no tiene ninguna trascendencia”.

“Me parece que lo que intenta hacer es marcar una especie de punto político comunicacional -según sus explicaciones, para frenar las filtraciones- pero creo que la mayoría de las personas que vieron el punto de prensa se quedó con gusto a poco“, explicó.

Así, Bravo recalcó que “no tiene nada de extraño, ni de malo, ni de reprochable, que un fiscal se comunique con un abogado. Eso lo hacemos todos los días, es parte de nuestro trabajo”. Esto mientras la respuesta esté “dentro del margen de la ley y la Constitución”.

“Eso es completamente habitual, si nosotros trabajamos todos los días con abogados defensores, querellantes, con víctimas. (…) Por lo tanto, no tiene nada de reprobable”, insistió.

Finalmente, el representante del gremio destacó que “ayer no conocimos contenido”, por lo que, más allá de sospechas, no hay hechos constitutivos de delito, razón por la que lo conocido no tendría trascendencia.