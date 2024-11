Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado Andrés Celis anunció su salida de Renovación Nacional tras 31 años de militancia, criticando la falta de fiscalización en su partido y la priorización de estrategias comunicacionales sobre resolver problemas reales. Celis mencionó el caso Monsalve como el detonante de su decisión, cuestionando la inacción de su partido frente a evidentes situaciones. Además, advirtió que otro diputado podría seguir sus pasos. Respecto a su futuro político, Celis no descarta postularse como independiente en las próximas elecciones, reafirmando que no se unirá a otra colectividad. Su renuncia destaca su compromiso con la fiscalización, instando a que esta sea una prioridad en el Parlamento y su ex partido.