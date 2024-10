El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tuvo una entrevista fallida con el periodista Iván Valenzuela de 24 Horas, donde se molestó por una pregunta sobre la agresión de sus adherentes a la prensa en el contexto de las recientes elecciones. La conversación, originalmente programada por 30 minutos, se truncó a los 9 minutos debido a la incomodidad del exjefe comunal. Jadue habló sobre su experiencia en prisión, las críticas a la justicia chilena, y se refirió a la polémica con los medios durante las elecciones, lo que provocó su finalización abrupta al no querer abordar el tema de agresiones. Jadue expresó su descontento, cuestionó la objetividad de los medios y decidió no dar más entrevistas, cerrando con un enfático \"Córtala po, hueón\".

Una fallida entrevista protagonizó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en la que se molestó por una pregunta vinculada a la agresión de sus adherentes a la prensa. Esto, en el marco de las recientes elecciones del fin de semana.

Se trató de una conversación con el periodista Iván Valenzuela, de 24 Horas, que tenía una duración establecida de 30 minutos. Sin embargo, tras la molestia del exjefe comunal, el diálogo solo duró 9 minutos.

En dicha entrevista, Jadue comenzó hablando de sus días al interior del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumplió prisión preventiva.

“Para nadie es grato estar privado de libertad, sobre todo cuando no hay fundamentos reales (…) formo parte de un partido cuya militancia ha estado expuesta a la persecución durante toda su historia”, dijo.

Al ser consultado por las personas con quienes compartió al interior del recinto penitenciario, el militante del PC respondió: “Me molesta hacer farándula de algo que es tan doloroso”.

A la vez, reveló que estuvo encerrado 91 días con los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes están investigados por el denominado Caso Factop. En tanto, con el abogado e imputado Luis Hermosilla, dijo que tuvo una conversación “muy breve, un poco tensa”.

“Uno confía poco en la justicia, no hay mucho elemento que permitan confiar en la justicia chilena”, criticó en la instancia.

Daniel Jadue en ofuscada entrevista: “Córtala po, hueón”

El siguiente tema, que terminó con la entrevista y el exalcalde ofuscado, fue la polémica con los medios de comunicación en las recientes elecciones regionales y municipales del fin de semana.

Recordemos que, tras sufragar en la Escuela República de Paraguay de Recoleta, Jadue descartó conversar con los medios. Esto, en medio de acusaciones de agresión.

“Yo cuando recibí todo el cariño que recibí en Recoleta, estaba muy contento y teníamos muchas ganas de hablar con la prensa. La prensa había hecho un acuerdo con el equipo de comunicaciones que, primero, íbamos a dejar que yo votara”, comenzó diciendo.

Agregando que, sobre las manifestaciones en su favor, “fueron espontáneas. Yo estoy muy agradecido y muy contento porque se nota una adhesión al proyecto y a la gestión”.

“¿Qué nos encontramos? Que los periodistas finalmente no te permiten que la gente se acerque y te quieren hacer un cerco, porque pareciera que su trabajo es más importante que incluso la dignidad de las personas que te quieren saludar y eso no me parece”, continuó.

Ante eso, el periodista Iván Valenzuela refutó que “una compañera nuestra fue golpeada por adherentes tuyos, tiene un moretón, fue a constatar lesiones y probablemente haya una denuncia al respecto”.

Ante eso, la exautoridad respondió: “Yo no justifico ninguna lesión, tampoco justifico las lesiones que los periodistas le generaron a la gente. Esto me pasó ahora, y cuando salí de Yáber, todavía no me puedo recuperar de un pisotón de un pie”.

“La verdad Iván, yo quiero que vayamos a los temas importantes. Me parece que esto es poco importante”, dijo. A la vez, hizo una crítica a los medios de comunicación.

“Yo no creo que los medios sean objetivos, si alguien cree en este país que los medios son objetivos… pasemos a un tema más relevante”, cuestionó.

– Iván Núñez: ¿Tú crees que hay una persecución?

– Daniel Jadue: No, espérate, no (se levanta de su asiento)

Finalmente, Jadue reitera “no, en serio. Córtala po, hueón, no po. O la grabamos de nuevo, no, no. Hagan lo que quieran, yo ya no quiero dar entrevistas”.

“No porque estoy planteando respetuosamente que pasemos a temas más relevantes… hueón, son media hora. No, no me parece. Se acabó”, cerró.