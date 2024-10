Un extraño altercado se dio esta tarde en el local de votación en el Liceo República de Paraguay, en Recoleta, adonde tuvo que acudir a votar Daniel Jadue, quien se encuentra en arresto domiciliario.

La llegada del exalcalde de la mencionada comuna causó gran algarabía, donde se congregaron sus férreos adherentes y la prensa.

Fue precisamente un altercado entre estos dos grupos el que terminó con un empujón a una camarógrafa de TVN y una periodista, quienes tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial.

En medio de la transmisión que realizaba Canal 13, el periodista Héctor Saffie relató que mientras intentaba acercarse a Jadue para el punto de prensa congregado en el establecimiento, comenzaron a ser empujados por los acompañantes de este para impedirles el paso.

“Son los camarógrafos los que sufren más, porque no van mirando (por donde caminan), es un lío”, reflexionó Iván Valenzuela desde el estudio mientras transmitían como avanzaba la aglomeración luego de que el exedil cancelara de último minuto el punto de prensa que él mismo había convocado.

“Voy a ser honesto, nos han empujado harto y con bastante fuerza”, reconoció el periodista mientras intentaba abrirse paso para hablar con el exalcalde.

Pero cuando el investigado por el caso “farmacias populares” finalmente ingresó a su auto, se escuchó decir a Saffie: “¿Por qué atacas a la camarógrafa? Oye le pegó a una mujer, empujó a una mujer”, comenzó a decir al sujeto que había agredido al equipo de TVN.

“Le pegó a una mujer y se va”, le reiteró visiblemente molestó. “Yo no te he golpeado, te estoy apartando”, le aclaró el periodista de Canal 13 al sujeto, mientras ponía su brazo sobre el pecho del adherente intentando alejarlo.

“No tengas contacto físico conmigo”, le advirtió alejándose el comunicador. Tras ello, retomó el contacto con el estudio, donde relató que se trató de un sujeto que hizo barrera para que los medios no se acercarán a Jadue, pero en ese momento el hombre apareció a su lado.

“Él me golpeó”, comenzó a acusar en reiteradas ocasiones, pero los ánimos ya estaban caldeados y el periodista lo enfrentó contradiciendo su versión y acusando que había empujado a una camarógrafa.

En tanto, desde lejos el adherente a Jadue lo amenazaba. A ello, el periodista continuó explicando los hechos que no fueron captados en pantalla.

“Una persona que estaba tratando de evitar que nos acercáramos a la puerta del vehículo del exalcalde Jadue, empujó a una camarógrafa indicándole que yo la había empujado y la saca“, relató.

Pero el altercado estaba lejos de terminar ahí, pues el hombre volvió a discutir con el periodista de Canal 13. Pero en ese momento lo calmaron desde el estudio: “Héctor calmemos los ánimos”, dando fin así al álgido momento.

De acuerdo a fuentes al interior de TVN, el equipo agredido está integrado por la periodista Ignacia Jiménez y la camarógrafa, Claudia Rojas.

Mientras a la primera la tomaron del cuello, para impedir su trabajo, la también realizadora recibió un golpe de puño en el brazo. Debido a sus lesiones, las mujeres fueron trasladadas a la Achs para recibir la atención correspondiente.

Sumado a estos antecedentes, un equipo de Radio Bío Bío que también estuvo en el lugar, también fue objeto de empujones de parte de los adherentes de Daniel Jadue, lo cual se pudo atestiguar en la misma transmisión donde se le escucha decir “¡No me empuje, no me empuje! Vamos caminando”.