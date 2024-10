El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llegó a su local de votación este domingo para sufragar en las elecciones municipales y regionales. A pesar de que se había acordado un punto de prensa al terminar de votar, Jadue no entregó declaraciones a los periodistas debido a que no se respetó el acuerdo de que la prensa debía colocarse detrás de unas vallas. Jadue, quien está con arresto domiciliario total por varios delitos, expresó su molestia por la situación con los medios y se limitó a decir que está contento y tranquilo por los resultados que esperan obtener.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llegó este domingo a la comuna de Recoleta para sufragar en las elecciones municipales y regionales. Pese a que se había acordado un punto de prensa cuando terminara de votar, el exjefe comunal no entregó declaraciones a los periodistas, tras no respetarse, según él, un acuerdo.

Al parecer, se había acordado que la prensa debía colocarse detrás de unas vallas y esto no se habría respetado.

Recordemos que Jadue está con arresto domiciliario total tras ser imputado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, por su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Sin embargo, tras una resolución del Tercer Juzgado de Garantía Local, se le otorgaron dos horas para sufragar.

“Los medios no quisieron, compañero. Gracias”, señaló Jadue al salir de la escuela donde votó.

El exjefe comunal iba rodeado de adherentes y de periodistas, mientras caminaba hacia el auto que lo trasladaría a su domicilio.

“Lamentar la actitud de los medios que no dejan ni siquiera circular”, manifestó Jadue, mientras la prensa le intentaba preguntar sobre sus reflexiones.

“Yo muy contento, muy tranquilo y muy feliz de los resultados que vamos a obtener hoy día, porque va a ser un triunfo”, indicó el exjefe comunal, quien no se detuvo a conversar con los medios.

Añadiendo que “estoy muy contento del apoyo de la gente, del cariño. Muy tranquilo por los resultados de hoy día… vamos a obtener un gran triunfo”.

“Hacer un llamado en las horas que quedan… a participar y a no permitir a los que han manchado todas las instituciones de este país, sigan participando de la democracia”, dijo el exalcalde de Recoleta.

En un momento se le pidió entregar un mensaje por la crisis del caso Monsalve, por lo que Jadue señaló que “no puede haber mensaje, cuando no respetan los medios los acuerdos que se toman”.

Jadue y su crítica contra los medios de comunicación

Posterior a esto, a través de su cuenta de X, Jadue agradeció a las personas que le manifestaron muestras de afecto. También criticó a los medios de comunicación, ya que, a su juicio, generaron “un caos”.

“Quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta el recinto de votación para entregarme su apoyo y cariño, a quienes se me acercaron el colegio para abrazarme, y a los vocales de mesa por su respeto”, escribió el exjefe comunal.

“Lamento que la prensa haya generado un caos y que habiendo acordado previamente con ellos el poder dar declaraciones, esto no fuese posible producto de los empujones y no respetar el espacio definido por el recinto electoral. Sé que están haciendo su trabajo, pero este no debe ser a costa de pasar a llevar a otras personas. Un abrazo a todas y todos”, añade en su publicación.