El diputado comunista Boris Barrera se refirió a la caótica votación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en la Escuela República de Paraguay, donde se esperaba un punto de prensa que no se concretó. Jadue declinó hablar con los medios tras salir del local, alegando que los medios no respetaron el acuerdo. Barrera calificó el hecho como "caótico" debido a la multitud de prensa que rodeó a Jadue, dificultando incluso su desplazamiento. El diputado consideró insuficiente el permiso de 2 horas para que Jadue votara, pero destacó que se logró cumplir el objetivo a pesar de la situación caótica provocada por la prensa.

El diputado comunista Boris Barrera se refirió a la caótica votación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en la Escuela República de Paraguay. Si bien estaba considerado un punto de prensa, este no se concretó.

A la salida del local, el exjefe comunal declinó conversar con los medios de comunicaciones. “No quisieron… los medios no respetaron el acuerdo”, fue parte de lo que dijo Jadue.

Sobre eso, al ser consultado por Radio Bío Bío desde el lugar, el diputado oficialista calificó el hecho como “caótico”, pues “había mucha prensa, se abalanzaron todos, nadie se pudo acercar”.

“La gente lo quería saludar, yo no pude acercarme a él porque quedó completamente rodeado por la prensa. Creo que el acuerdo era haber hecho un punto de prensa adentro, pero no fue posible, no sé por qué”, agregó.

Respecto a la molestia de la exautoridad con la prensa, Barrera aseguró que los medios “más que cerca estaban ahí casi encima, acosándolo, costaba caminar (…) creo que lo importante es que él pudo venir y ejercer su derecho a voto”.

Finalmente, sobre el permiso de 2 horas para que Jadue emitiera su voto, el parlamentario sostuvo que era muy poco tiempo.

“Era bastante poco dos horas para viajar hasta acá. Lo que le costó también ingresar, si se hubiese topado con una fila creo que hubiera sido más complejo. Es poco, pero lo bueno es que se cumplió el objetivo”, complementó.

Finalmente, reiteró que “fue caótico por todo lo que se formó porque se abalanzaron los periodistas, hay que ser objetivo con eso (…) detrás quedó la gente que lo quería saludar, era difícil manejar esta situación”.