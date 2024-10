Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Armendáriz reafirmó la confianza en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y que no hay motivo para cambiar de policía en la investigación. Monsalve está siendo investigado como imputado por violación, pero aún no ha sido formalizado. El fiscal señaló que durante la audiencia se proporcionó la información necesaria al juez para la resolución de la cautela de garantías, pero que una vez terminada la audiencia, no se puede comentar una investigación en curso.