Durante la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve, se entregaron detalles respecto de los teléfonos celulares incautados a la exautoridad, tras una denuncia por el delito de violación.

La instancia es liderada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sálles, donde solo se están abordando temas de la carpeta investigativa, plazos e incautaciones.

En estos momentos, hay un debate entre las partes sobre qué hacer con los celulares de Monsalve.

Los argumentos, en concreto, apuntarían al temor de que los teléfonos del exsubsecretario se transformen en una especie de caja pandora, como lo que ocurrió con el caso Hermosilla.

Dentro de esos aparatos hay conversaciones con el Presidente de la República, como también con los Servicios de Inteligencia, donde se podrían encontrar mensajes de análisis, estrategias y advertencias.

Lo que se busca garantizar es que las conversaciones que se puedan extraer de esos teléfonos, que serían tres, uno incautado el martes 15 de octubre en la noche y los otros dos el día viernes 18 de octubre, entre ellos el celular nuevo que había comprado el pasado 16 de octubre, luego de la incautación que había sufrido de su otro equipo.

Incluyendo el equipo que tuvo la PDI antes, haciendo esta pericia irregular, como dijo la Fiscalía.

Dentro de este contexto, es que ahora hay una disputa respecto a qué se hace con el peritaje a los teléfonos. ¿Lo hace la policía? ¿Lo hace Carabineros?, o ¿Lo podría hacer la Fiscalía?

Cabe mencionar que el magistrado Sálles, después de un receso, volvió con una bolsa plástica, la cual contenía los teléfonos celulares en cuestión. Aquí, el juez sacó y mostró los aparatos en la audiencia.

Los celulares de Monsalve tenían un rótulo en la parte posterior, para identificar la evidencia.

Los abogados le dijeron a Sálles que si revisa y ve los mensajes, aunque se para él mismo, para tomar la decisión sobre qué hacer con los teléfonos, lo que va a pasar es que el magistrado se va a contaminar con la evidencia y ya no va a poder resolver.

Determinan borrar chats de Monsalve

Luego de la discusión, el juez negó la petición de devolver el celular incautado a manos de la defensa. Sin embargo, determinó que se borrarán algunos chats de WhatsApp del aparato.

“Sin perjuicio de las limitaciones que se pueden imponer a los funcionarios policiales con respecto a lo que se va a sacar o extraer del aparato celular, y se va a remitir a la Fiscalía”, dijo.

En la misma línea, señaló que, “con la finalidad de no caer en una causal de inhabilidad”, y porque “entiende este juez que el artículo 220 no me da atribuciones para ingresar y conocer conversaciones de índole privada, ni del imputado, ni de su defensa, ni de sus parientes, ni siquiera de sus amigos, conocidos y cercanos que, incluso, no sean aquellas personas que tengan la posibilidad de abstenerse a declarar”.

Por lo anterior, sostuvo “antes de entregar el celular al Ministerio Público para que lo remita a los funcionarios policiales, con la finalidad de que extraigan la información y se la remitan al Ministerio Público, con la exclusión de las conversaciones que pudieran todavía existir entre el imputado y los abogados, los señores Arias, Horvitz y Disi, de los parientes que tienen facultades de no declarar”, que serían “su cónyuge y sus hijas”, de Monsalve.

“La sugerencia, para evitar cualquier tipo de contaminación del tribunal, es que se acerca el fiscal, los defensores; abren el aparato celular; se mandan y vacían los chats, antes de devolver el aparato al Ministerio Público y que sea extraído por la policía”.

A las conversaciones con sus abogados, su cónyuge y sus hijas, se suma el chat del exsubsecretario Monsalve consigo mismo, en la aplicación.

Revisa el momento en que borran los chats en vivo: