Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respaldó la actuación del gobierno frente a las críticas por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante el inicio de la XI Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas en la Plaza de la Constitución. Orellana defendió no haber contactado a la denunciante, argumentando que al tratarse de una autoridad, no era apropiado. Desestimó las críticas por la declaración de Monsalve en La Moneda al renunciar, calificándolas de "minucias", destacando que el exsubsecretario no estaba en funciones. La ministra enfatizó en colaborar con la justicia y entregó activamente antecedentes, incluso del Presidente, señalando que se ha actuado con un estándar estricto en este caso de delitos contra las personas.