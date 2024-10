El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, dijo que él no se referirá a “chismes que circulan sin ningún argumento”, en relación a la denuncia por violación en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El Ministerio Público investiga este caso, el que se presentó el pasado lunes 14 de octubre.

Según publicó este jueves el vespertino La Segunda, se trata de una denuncia que está en manos del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Asimismo, fuentes de Radio Bío Bío confirmaron el inicio de la investigación en contra del subsecretario Monsalve.

Insulza respondió bastante ofuscado respecto a este tema, señalando que él no habla sobre “chismes… yo no voy a hablar de esto, me interesa poco lo que diga el fiscal”, remarcando que la prensa le había pedido hablar sobre la acusación constitucional y no sobre la denuncia.

Tras esto, el senador se retiró y se dirigió a su oficina, sin embargo, mientras caminaba, recalcó que “es un chisme… veamos qué investigación se hace y habrá resultados sobre eso. Lo que yo he leído son solamente chismes, que va a renunciar, que pasó no sé qué cosa y todo lo demás…”.

Inzulsa dijo además que “no tiene absolutamente ninguna información y no la tengo todavía”, yéndose bastante molesto del lugar y recalcando que “no va a hablar de eso”.