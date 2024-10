Durante su visita a Los Ángeles, región de Bío Bío, la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) abordó distintos temas de contingencia como la nueva polémica que involucra a la USS y al gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Según reveló Ciper, desde la administración del fallecido expresidente existieron compromisos de pago de $3.500 millones, específicamente del Ministerio de Salud, al recinto de educación superior. Esto, en contexto de la pandemia.

Sobre eso, Matthei dijo que “ese medio de comunicación, en general, yo nunca lo he visto mucho alegar de toda la plata que ha recibido (Alberto) Larrín -de ProCultura- y tratan de hacer escándalo por cualquier cosa”.

“La (Universidad) San Sebastián ha tenido un muy buen desempeño en muchas cosas y lo más probable es que esos $3.500 millones hayan estado muy bien gastados”, agregó.

La jefa comunal también se refirió a la renuncia del exministro del Interior, Andrés Chadwick, a la UDI. Recordemos que esto se dio en el contexto de la polémica por sus vínculos con Luis Hermosilla.

“Renunció y yo estoy de acuerdo con que haya renunciado. Respecto de él todavía no sabemos en qué cosas está involucrado o no está involucrado. Hay que dejar también que opere la justicia”, dijo.

Finalmente, en la previa de un nuevo aniversario del estallido social, la alcaldesa de Providencia apuntó hacia La Moneda.

“Hay rabia acumulada y la gente tiene razón de tener rabia. Ahora, yo tampoco he visto en este gobierno que tengan ninguna capacidad para ir mejorando esos temas”, comenzó diciendo.

Agregando que “en salud no se ha mejorado, al contrario, estamos peor. En educación no se ha mejorado, estamos peor también. Para qué hablar de seguridad ciudadana, en que la gente no se atreve a salir, cómo no va a tener rabia de salir en la noche”.