El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a la Acusación Constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la anunciada por diputados de su partido en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, destacando que "el horno no está para bollos", indicando que la situación no es propicia para dichas acusaciones, especialmente la dirigida a la máxima autoridad nacional. Ossandón cuestionó la acción de los diputados de su partido, expresando su sorpresa por el libelo en contra del Presidente y criticando la falta de discusión previa dentro de RN. Además, señaló las posibles consecuencias no previstas de la Acusación Constitucional contra Boric, advirtiendo sobre los problemas que podría enfrentar el país en caso de éxito. Por último, el senador descalificó de antemano la acusación contra la ministra Tohá, afirmando que no ve motivos para ella.