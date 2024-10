Desde la UDI, tanto la alcaldesa Evelyn Matthei como el senador Juan Antonio Coloma se refirieron a la acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric.

Recordemos que la acción fue presentada durante la jornada de ayer por su par de Chile Vamos, Renovación Nacional. Posterior al anuncio, el timonel de dicha colectividad dijo no estar de acuerdo con la AC y llamó a reconsiderar decisión.

“Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho (…) hoy tenemos a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente”, dijo Galilea.

El anuncio de AC contra Boric visto desde la UDI

Sobre eso, la alcaldesa Evelyn Matthei dijo que “tenemos un profundo convencimiento que el Presidente, y todo su equipo, son responsables de esta enorme crisis de seguridad, desde antes cuando eran oposición y ahora”.

“Por otra parte, llama la atención que ante el profundo fracaso ninguna autoridad asuma una responsabilidad y presente la renuncia”, complementó.

Agregando que “lo único que le importa a los chilenos es efectivamente que les resuelvan sus problemas y cada acción que tomemos tiene que ir pensada en el sentido de si ayuda o no a resolver el problema de fondo”.

En la misma línea, el senador Juan Antonio Coloma dijo que “las elecciones, o los malos gobiernos, se les gana con votos y no se hace o se repite lo que hizo la oposición anterior que, en forma muy irresponsable, actuaron contra el gobierno del presidente Piñera”.

“Yo les pido que recapaciten y reflexionen de cómo el uso de las herramientas institucionales funcionan en Chile”, sostuvo.

Al ser consultado por el mensaje a Chile Vamos, Coloma dijo que “es simple: este es un mal gobierno, un muy mal gobierno y es evidente que en materia de seguridad hoy tenemos problemas muy severos, en materia económica, en materia de listas de espera, de salud, es un mal gobierno”.

“¿Cómo se le gana? Con votos, en la próxima elección se elige a un mejor gobierno para que este gobierno no tenga sucesión, pero de ahí a hacer lo mismo que hizo la oposición anterior, en cuanto a abusar de materia institucional, de las herramientas que existen para eso, al final debilitan la institución y eso a mí no me parece”, cerró.