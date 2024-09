Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Aumenta presión para seguridad del Gobierno ante posible acusación constitucional a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la crisis de seguridad. Republicanos amenazan a Boric con acusar a autoridades si no son removidas pronto. Tienen 13 diputados, más de lo necesario para presentar iniciativa. En la UDI afirman que si no hay cambios, apoyarán acusación. Oficialismo defiende a Tohá, acusando motivaciones políticas en cuestionamientos. Ministra rechaza presiones, afirmando que ella y el Presidente no operan bajo amenazas.