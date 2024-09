El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evitó referirse a su inminente formalización programada para el próximo martes 1 de octubre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible el recurso de amparo presentado por su defensa para aplazar la audiencia. Yáñez, siendo investigado por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a Derechos Humanos durante el estallido social del 2019, pidió respeto por las decisiones en curso y delegó en su equipo jurídico las acciones legales. Su codefensor, Nicolás Oxman, anunció que presentarán un nuevo recurso ante la Corte Suprema para discutir su admisibilidad, asegurando que buscan garantizar la defensa técnica adecuada para la audiencia venidera, a la cual el Ministerio Público no se ha opuesto a reprogramar.

Al ser consultado por la prensa, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evitó referirse a su inminente formalización programada para el próximo martes 1 de octubre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Recordemos que, este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa del mandamás de Carabineros que tenía el objetivo de aplazar la audiencia.

Esto, pues el mandamás de Carabineros está siendo investigado por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante el estallido social del pasado año 2019.

General Yáñez evita referirse a su inminente formalización

“Yo les pido por favor respeto en este momento en que el país está viviendo una situación muy compleja en materia de seguridad, les pido respeto por las decisiones que tienen que tomarse en los niveles que correspondan”, comenzó diciendo Yáñez,

Agregando “ustedes me conocen, yo jamás (me) he negado a hablar, a dar opiniones o hacer un punto de prensa con ustedes (la prensa). En la instancia, el funcionario policial reiteró la petición a que “tengan la claridad que cuando eso sea, con el Departamento de Comunicaciones, vamos a dar las comunicaciones que haya que hacer”.

“Por el momento no tengo nada que informarles. La parte jurídica mía la ve el equipo jurídico, yo sigo trabajando hasta el minuto (…) todo lo que es jurídico lo están viendo los abogados. Esas instancias se ven y son públicas, yo no hago anuncio de lo que están haciendo ellos”, reiteró.

Recurso ante la Corte Suprema

Una vez conocida la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el codefensor del general Yáñez, Nicolás Oxman, anunció que presentarán un nuevo recurso pero ante la Corte Suprema.

Esto, explicó, “con el objeto que se discuta su admisibilidad nuevamente”. A la vez, aseguró que la acción “no tiene por ningún motivo u objeto dilatar, ni ejercer más allá recursos de los que están estrictamente señalados en la ley, y ejercer correctamente el derecho a defensa”.

“Nosotros hemos solicitado contar con el tiempo necesario para preparar la defensa técnica y material que necesita el general director de Carabineros frente a una audiencia que es compleja y que va a ser excesivamente extensa”, complementó el abogado.

Agregando que “incluso, el Ministerio Público no se ha opuesto a la solicitud de fijar un nuevo día y hora. De hecho, es más, frente al requerimiento que presentó la defensa (…) inmediatamente los fiscales a cargo de la investigación presentaron también un escrito señalando expresamente que no se oponían a esta solicitud”.

Esto, dijo, “porque entendían claramente que podía existir una afectación sustancial al derecho a defensa. En ese sentido, nosotros no pretendemos discutir ni dilatar, simplemente estamos pidiendo el tiempo que es necesario”.