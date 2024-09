Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra Camila Vallejo defendió la designación de Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática, para integrar el equipo de representación de Chile en la OCDE, liderado por Hernán Frigolett. La oposición interpretó el nombramiento como un acto de "amiguismo" por parte del presidente Gabriel Boric, tras la unificación del Frente Amplio. Vallejo explicó que Vela se suma como parte del equipo de colaboración y no reemplaza a nadie, sino que la persona anterior fue ascendida a otro cargo. La autoridad señaló que el gobierno no coloca en equipos de extrema confianza a personas de la oposición y que las competencias de Vela son evidentes por su currículum. En resumen, Vallejo afirmó que el gobierno no designará a personas de la oposición en roles de alta confianza y que las competencias de Vela justifican su inclusión en el equipo de asesores de la representación de Chile ante la OCDE.