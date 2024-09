El diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, reitera que el golpe de Estado de 1973 en Chile fue inevitable, descartando un mea culpa de su coalición política por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Asegura que quienes violaron derechos fundamentales están pagando en Punta Peuco, y sostiene que el quiebre democrático fue la única opción. Benavente defiende la intervención de las Fuerzas Armadas, argumentando el deterioro de la democracia durante la Unidad Popular. Pese a ser sancionado por un discurso similar el año pasado, el diputado no se arrepiente y destaca la interpretación subjetiva de los hechos histórico.

El jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, nuevamente aseguró que el golpe de Estado en Chile, en 1973, fue algo inevitable y descartó que su coalición política debiera hacer un mea culpa frente a las violaciones de derechos humanos y las desapariciones forzadas que se llevaron a cabo durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En conversación con La Tercera, el parlamentario de derecha sostuvo que “aquí han operado las instituciones y la justicia ha funcionado. Quienes incurrieron en vulneración de derechos fundamentales están cumpliendo la pena en el penal de Punta Peuco“.

Asimismo, sobre la responsabilidad que recaería en la UDI, al haber apoyado el quiebre de la democracia, señaló que “hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido”.

“El 11 era una salida absolutamente inevitable”

“Cada uno tendrá que ver cuáles fueron las causas que llevaron al 11 de septiembre y tenemos un consenso único, por lo menos en la UDI: el 11 era una salida absolutamente inevitable. No había otra posibilidad”, agregó.

En la misma línea, el jefe de bancada de la UDI en la Cámara Baja sostuvo que “siempre se habla de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, pero durante la Unidad Popular ya no quedaba más democracia. Y lo que vino después, bueno… La vulneración de derechos que ocurrió después ha sido determinada por la justicia y hay personas que están cumpliendo condenas por ello”.

Además, en la entrevista con el medio antes mencionado, el diputado Benavente comentó que “la democracia durante la Unidad Popular estaba seriamente deteriorada. Allende no cumplía con las resoluciones judiciales, no cumplía con los dictámenes”. En ese sentido, se preguntó: “¿Qué más podía hacerse si no era recurrir a las Fuerzas Armadas para poner fin a la grave crisis institucional por la que atravesaba el país?”.

Por otra parte, cabe recordar que el año pasado, Gustavo Benavente, en medio de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado y de un homenaje al Presidente Salvador Allende, leyó un discurso en el que mencionaba, a su juicio, los hechos que llevaron al quiebre de la democracia.

Hoy, el parlamentario de derecha, pese a que terminó sancionado, no se arrepiente. “Todas las bancadas de la derecha decidieron restarse de dicho homenaje. En la UDI tomamos la decisión que no nos íbamos a restar y hacer una mención a lo que fueron los hechos históricos. Nada más que eso. Fuimos censurados solamente por empezar a recordar lo que fue la historia. Los hechos son los hechos, pero la interpretación que tengamos de ellos puede ser diferente”, dijo.