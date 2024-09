Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no descartó pedir acceso a todos los chats del abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla, en relación a la entrega de más de 770 mil páginas de contenido por parte de la Fiscalía Oriente, a solicitud de Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del penalista. La copia forense, disponible a partir del 4 de septiembre, contiene registros de mensajería, archivos digitales, fotografías, videos, contactos, aplicaciones, búsquedas, redes sociales y registro de llamadas. El abogado y presidente del Comité Penal del CDE, Daniel Martorell, mencionó en Radio Infinita que creen tener derecho a solicitar acceso a dichos chats, aunque la decisión aún no está zanjada al interior del organismo. Martorell también destacó la importancia de aplicar el principio de reserva sobre ciertas conversaciones privadas de Hermosilla, indicando que la posibilidad de solicitar acceso a las mismas no está descartada y continúa en estudio.