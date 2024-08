El ministro de Justicia, Luis Cordero, desde el Congreso abordó la relación entre el jefe de Asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el abogado imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla. Cordero reveló que Hermosilla no alcanzó a asumir ningún patrocinio de Crispi en el caso Convenios, ya que estalló el caso Audio antes. El ministro afirmó que solo tuvo una comunicación con el abogado cuando este buscaba una reunión, pero luego no hubo más interacción, ya que tenían rutas profesionales distintas.

Recordemos que fue en octubre de 2023 cuando se conoció que el penalista iba a asumir la defensa de Crispi, implicado en el caso Convenios, que salpicó a otras -ahora- exmilitantes de Revolución Democrática.

Ahora, y sobre eso, el titular de Justicia indicó que “Luis Hermosilla, en el caso de Miguel Crispi, no alcanzó a asumir ningún patrocinio”.

“Él tomó contacto con él y estalló el caso Audio, por lo tanto no alcanzó a tener ningún tipo de representación legal ni acceder a ningún tipo de documento”, complementó.

Cordero descarta comunicación con Luis Hermosilla

Al ser consultado por si se podría encontrar chats entre él y imputado, en medio de las pericias investigativas, Cordero respondió que “Luis Hermosilla tiene una sola comunicación conmigo”.

“Esto lo dije al inicio, cuando él iba a asumir la representación de Miguel Crispi y quería una reunión conmigo”, dijo.

Finalmente, el secretario de Estado reiteró que “después estalló el caso Audio y no hay ninguna comunicación mía con él, no le respondí nada. En mi vida profesional, teníamos ruta distinta asi que no tengo ninguna comunicación con él”.