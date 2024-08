Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una disputa interna surge en el Partido Comunista luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano validara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. La diputada comunista Alejandra Placencia declaró que el partido ha sido claro en no validar dicho proceso, mientras que el presidente Gabriel Boric no reconoció el triunfo de Maduro, calificando al régimen venezolano como una dictadura que falsea elecciones y reprime la disidencia. En una entrevista con CNN Chile, Placencia confirmó que el PC se encuentra en un proceso de debate interno para definir una postura como partido, subrayando que han exigido transparencia en las actas electorales, algo que aún no se ha cumplido. A pesar de las diversas posturas internas, la parlamentaria señaló que hasta el momento se respalda la posición del Presidente, evitando situaciones perjudiciales para Chile.