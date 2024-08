Después que el presidente Gabriel Boric no reconociera la revalidación del triunfo de Maduro en Venezuela, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que “hay miradas distintas” al respecto.

El timonel conversó con STGO TV, donde fue consultado por presuntas tensiones dentro del oficialismo. Esto ante la postura del mandatario, quien por primera vez calificó de “dictadura” al Gobierno chavista.

En ese sentido, aseguró: “No siento presión, si alguien la está ejerciendo, no sé si la está canalizando correctamente, pero siento que hay miradas distintas”.

“Hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tienen los procesos”, advirtió Carmona.

El comunista sostuvo que, si bien desde el PC “no tenemos modelos que no sean la propuesta de sociedad que construimos en Chile, sí tenemos una mirada de qué es el mundo y qué papel juegan potencias”.

Aún así, no quiso entrar en detalles respecto a cual será la postura de la tienda, asegurando que se discutirá y se podrá despejar “en las próximas horas”.

“Vamos a entrar con esa claridad, vamos a hacerlo con argumentos en positivo, no vamos a entrar descalificando que no sea preguntando muchas cosas. Y vamos a hacer saber esa opinión y la vida dirá si fue un atraso o no“, concluyó.