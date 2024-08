Aumenta la presión para que el presidente Boric reconozca triunfo de Edmundo González en Venezuela

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El canciller Alberto van Klaveren descartó que el Gobierno reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, mientras el presidente Boric endurece su postura al calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura y reiterar que Chile no reconocerá su triunfo. Aumenta la presión para que Boric reconozca a González como ganador, con el senador Francisco Chahuán y el diputado Tomás de Rementería respaldando esta postura. Van Klaveren asegura que todo apunta a que González ganó las elecciones, aunque Chile no puede proclamar ganadores. Once países han rechazado el fallo del tribunal venezolano y piden una auditoría imparcial de los votos para garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela.