Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, afirmó tras la tercera jornada de formalización del "Caso Audio" que a partir de ahora "ya no aparecen más sorpresas". Destacó la dureza del trabajo del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, quienes solicitan penas elevadas. Se espera la respuesta de las defensas el próximo lunes, donde se argumentará sobre los hechos presentados. El abogado sugirió que Luis se incorporó a la situación ilícita ya en marcha y que en uno de los casos de sobornos, el imputado no tenía relación. Se enfatizó que el proceso no es un juicio y se busca avanzar rápidamente para comprender todo en su real contexto y valorar las situaciones adecuadamente.