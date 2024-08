Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó las críticas hacia la gestión del presidente Gabriel Boric en seguridad, destacando que "el foco no puede estar en una solución mágica o en un sheriff". Frente a los ocho asesinatos y la violencia del fin de semana, Vallejo subrayó que la efectividad radica en la coordinación, no en una única figura de autoridad. Refutó las propuestas que buscan un líder único y recordó la necesidad de estrategias de Gobierno más responsables. Afirmó que el Estado cuenta con mayor capacidad para enfrentar la criminalidad organizada y reiteró que la solución debe ser una política de Estado coordinada, no centrada en un individuo.