Durante la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, por el caso Audio, el fiscal Felipe Sepúlveda leyó frases de un audio filtrado en que destacó una particular petición del imputado.

Recordemos que el reconocido abogado está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

Todo comienza cuando el fiscal citó frases de Hermosilla en el contexto de un pago que estaba pendiente y que tenía como destino un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII). El abogado sugirió conseguir $10 millones.

La particular petición de Hermosilla en caso Audio

“Yo quiero que me dis (sic) lo máximo que me puedas dar”, comenzó citando el fiscal Sepúlveda a Hermosilla. Agregando “oye no me webeen (sic) póngame primero las 10 lucas que me deben de abril, listo perfecto”, leyó el persecutor.

Agregando que Hermosilla dijo “ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”.

Acto seguido, el fiscal Sepúlveda dijo que “es bastante categórico aquí Hermosilla en lo que pide puesto que, señala, el pago de esta suma de dinero para él involucra una contraprestación relevante. Él habla de exigirle lo máximo”.

“Y lo máximo lo ejemplifica -o lo categoriza- teniendo mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces ese es el nivel de esto”, cerró.