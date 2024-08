Avión privado para ir a Pucón y alto costo de vida: los lujos que esconden los whatsapps de Hermosilla

—Toñito!! Exquisito el avión!! Un espectáculo!

Un avión prestado por los Jalaff para ir a Pucón, un exclusivo departamento en Concón y hasta cheques para solventar su alto costo de vida. Esos son algunos de los lujos a los que accedió Luis Hermosilla —según la indagatoria del Ministerio Público— gracias a las ganancias obtenidas al margen de la ley derivadas del Caso Audio.

Declaraciones e intercambios vía WhatsApp —que hoy revela la Unidad de Investigación de Bío Bío— reconstruyen una trama en la que confluyen coimas a funcionarios públicos y cuyas redes incluso enredan al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Controlar la información

Según consta en la investigación del equipo de la Fiscalía Metropolitana Oriente —liderado por la mandamás de la repartición Lorena Parra y los persecutores Miguel Ángel Orellana y Felipe Sepúlveda— todo ocurrió entre 2012 y 2023. Para ese entonces, Alberto, Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg, ya tenían montada una bicicleta financiera para entregar dinero sonante y contante a la familia Jalaff, controladora del Grupo Patio.

Para ese fin, los dueños de Factop, desplegaron una serie de maniobras reñidas con la ley. En simple, apuntan documentos adjuntos al expediente judicial, recurrieron a facturas ideológicamente falsas y a la estafa: captaron a inversionistas, les ofrecieron rentabilidades mensuales superiores a las que ofrece el mercado financiero y, luego, simplemente no les contestaban. Y es que los dineros iban a parar justamente a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, además del propio Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes —según la causa— prestaron apoyo en el fraude.

Pero salieron pillados. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) descubrió las operaciones que los imputados realizaban en las sombras y la institución comenzó una fiscalización que para fines de junio de 2023 ya tenía nerviosos a los implicados.

—Estas hueás se arreglan con plata que se pasa, se pasa en un sobre. Y, de hecho, ya tenemos la cagá, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, que yo no los conozco, que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio. Cuándo, cómo, cuánta información, qué errores llegan, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta —se oye decir a Hermosilla en el audio que destapó todo.

“Exquisito el avión”

Según se desprende de los antecedentes analizados por este medio, todos los protagonistas de la historia son viejos conocidos. Chats hallados en el teléfono de Luis Hermosilla revelan que para 2016 el abogado ya mantenía una estrecha relación con Antonio y Álvaro Jalaff, los dueños del conglomerado detrás del boom de los strip centers en todo Chile.

—¿Puedes ser mi suplente en el directorio de Patio? —le consultó el primero de ellos en un mensaje fechado en junio de ese año.

—Para mí sería un honor. Tendría que estar de acuerdo Álvaro —retrucó Hermosilla.

—Por supuesto estaría, pero antes lo tengo que hablar contigo. Quién más que tú?!

—Te insisto que para mi sería un honor.

A fines de ese mismo mes, la conversación entre ambos se tornó un poco más íntima. Antonio le confidencia sus planes en la posibilidad de que algo le sucediera:

—Sabes que aunque no hemos hecho el testamento… Si algo me pasa, tu eres clave en una transición y potestad de poderes. Álvaro debe tomar las acciones mías en Patio y cuidar el patrimonio de mi familia (…) Te quiero.

—Si te pasara algo, siempre cuidaría los intereses de tus hijos (…) Sé y conozco lo que harías por ellos. Pero no va a pasar nada jajajaja —contestó el jurista.

El expediente judicial también contiene otros pasajes de la relación Jalaff-Hermosilla. En 2019, por ejemplo, Luis le agradeció a Antonio que le haya prestado su avión privado:

—Toñito!! Exquisito el avión!! Un espectáculo!

—Para ti, lo que quieras. Siempre.

—Gracias, te pasaste!! Toñito, mañana me voy en tu avión directo a Pucón —se lee decir a Hermosilla en el intercambio.

—Mucho mejor! —retrucó Antonio.

La secretaria

Para el Ministerio Público, la relación entre ambos es relevante, puesto que los dineros defraudados a terceros terminaba justamente en mano de Jalaff. Y es que debido al default económico de este último, las facturas emitidas por sus empresas comenzaron a ser poco atractivas para el mercado. Es por esto —sostiene la fiscalía— que el empresario le solicitó a los Sauer que emitieran facturas ideológicamente falsas desde dos empresas de fachada: DAS y Guayasamín. Ambas controladas por Factop sirvieron para simular operaciones comerciales inexistentes y de esta forma conseguir dinero.

—Nosotros comenzamos a operar con mayor fuerza con facturas a partir del año 2020 y durante el periodo que operamos con facturas, a través de la corredora de bolsas de productos y PuertoX. En algún momento llegamos a tener operaciones por 13 mil o 14 mil millones de pesos, de lo cual aproximadamente el 50% correspondía a facturas ideológicamente falsas, emitidas principalmente a Antonio y en menor nivel a Álvaro Jalaff (…) El porcentaje de facturas falsas fue progresivamente aumentando dado que Jalaff se estaba quedando sin plata —declaró Daniel Sauer ante fiscalía.

Parte de las facturas presumiblemente falsas también fueron emitidas a Luis Hermosilla. En total, entre junio de 2019 y abril de 2023, se contabilizan 29 documentos tributarios por $355 millones provenientes de empresas ligadas a Factop.

Según consta en la indagatoria, dineros provenientes de esas firmas sirvieron justamente a Hermosilla para costear gastos varios de su buen vivir. La propia secretaria del abogado, con quien trabajaba hace más de 25 años antes de que éste cayera en desgracia, soltó al Ministerio Público dónde iban a parar los dineros defraudados por la firma protagonista del escándalo.

—En cuanto a los dineros que provenían de Factop, estos servían para pagar las tarjetas de crédito que se abonaban con pago automático, se pagaba el arriendo de la casa, agua, luz, petróleo el que se ocupaba para calefacción en su casa, se sacaba caja chica para bencina, gastos menores, y las compras que el hacía con su tarjeta de débito.

Hermosilla frente al mar

Pero hay más. Tal como reveló BBCL Investiga, la bicicleta financiera de los Sauer también permitió a Hermosilla hacerse de un exclusivo departamento en Concón, región de Valparaíso. Una conversación vía WhatsApp devela que el abogado requirió los dineros directamente a Daniel Sauer. Fechado el 4 de octubre de 2022, el diálogo va así:

—En la tarde me junto con la corredora a ver tus Lucas !! Yo Factop estoi seco pero ahí voi a armar un fondo que te preste las Lucas !! (SIC) —escribió Sauer.

La adquisición del inmueble levantaron inmediatas sospechas en los investigadores. Y es que pese a que consta que Hermosilla lo adquirió en 2022, éste no fue inscrito hasta poco antes de la formalización del abogado.

De hecho, fuentes de esta Unidad de Investigación apuntan a que Hermosilla no habría realizado el trámite de manera deliberada como una “maniobra de ocultamiento” respecto del bien, lo que podría traducirse en la ejecución del delito de lavado de activos si se considera que el origen de “las lucas” era el fraude de los clientes de Factop. Todo ello, pese a que desde que se hizo del departamento pagó los gastos comunes asociados a éste.

Al menos así consta en la declaración que prestó el gerente de Gespania, la inmobiliaria que vendió el piso a Hermosilla. Respecto del pago, el ejecutivo declaró que se efectuó mediante un cheque del Banco BCI por $25,6 millones, siendo este un abono al valor total del departamento de tres dormitorios con estacionamiento y bodega.

El 30 de noviembre se firmó finalmente el contrato de compraventa entre la inmobiliaria que era dueña del piso y la sociedad de Hermosilla, momento en que se presentó ante la notaría el segundo cheque del Banco BCI por $236,9 millones que correspondía al saldo restante del valor total.

Según declaró Daniel Sauer ante el Ministerio Público, para la compra de ese departamento debieron extender un certificado a Hermosilla que supuestamente acreditaba su condición de gerente general de Factop. Algo que, simplemente no era cierto.

—Respecto del departamento que Luis Hermosilla compró en Concón, sé que en su momento me solicitó dinero (…) Me consta que también me solicitó que, para poder justificar la inversión de este departamento, le emitiera un certificado en calidad de gerente general de FACTOP SpA, en el que se indicara que su empresa Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla & Compañía Limitada mantenía a la fecha, 04 de agosto de 2022, una inversión en nuestra empresa por 300 millones de pesos, lo que en el hecho no era verdad.

Información obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló que recién el miércoles 14 de agosto de 2024, Hermosilla finalmente ingresó la escritura para inscribir la propiedad a nombre de su sociedad en el Conservador de Bienes Raíces de Concón.

Las coimas

El audio que destapó todo también dejó al descubierto el pago de coimas al interior de servicios públicos. Cada palabra mencionada en la pieza grabada por Leonarda Villalobos la mañana del 22 de junio de 2023 en la oficina de Hermosilla fue contrastada con evidencias levantadas de los teléfonos de los implicados.

Fue así como los investigadores dieron con los nombres de Renato Robles Iturriaga y Patricio Mejías Esparza, de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.

Fue el propio Hermosilla quien en el audio solicita a Sauer “armar una caja negra” y que debe pedir a los hermanos Jalaff contribuir con dinero para ésta. Hay que “una cucha en el SII”, dice el abogado.

En el mismo intercambio, Daniel Sauer reveló que Leonarda Villalobos ya tenía experiencia en el rubro de los sobornos. Y peor aún, aseguró que las coimas eran baratas:

—Cuando con la Leo no éramos lo que somos hoy día, hoy día pa mi la Leo es familia, me cobró gamba 40. Me

dijo: “Le voy a tirar gamba al servicio por arreglar tu weá y son 40 pa mí. Nos estábamos conociendo y encontré que me cobró súper barato. Mi weá era 3.500 palos, con mi casa embargá y giro del servicio hecho y le pagué cero al servicio. A la Leo le pagué 140 palos, o sea… Y, por lo demás, te quiero decir, que ya

prescribió (risas) Fue todo un éxito.

Según estableció la investigación, Robles percibió $1,5 millones y Mejías $13,5 millones. Pagos provenientes directamente de la cuenta de la consultora de Leonarda Villalobos.

—Quiero señalar que al momento de realizar todas las gestiones señaladas donde yo proporcionaba información a María Leonarda, no mantenía conocimiento de la magnitud del caso, es por esto que una vez que aparece su nombre en la prensa, me asuste mucho y la contacte vía WhatsApp, preguntándole que había pasado, a lo que ella me señalo escuetamente “La embarrá”.

Nunca más hablaron.