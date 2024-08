Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal nacional, Ángel Valencia, considera "impredecible" la investigación contra el abogado Luis Hermosilla debido a los miles de mensajes en WhatsApp que podrían revelar más antecedentes sobre el Caso Audio, donde se menciona la posible implicación de un funcionario público. Valencia no descarta solicitar prisión preventiva para Hermosilla, destacando la gravedad de los delitos y la solidez de los antecedentes presentados. Se acusa a Hermosilla de cohecho, con presunciones fundadas de participación y beneficios obtenidos. Respecto al secreto profesional, Valencia establece límites y ejemplifica con El Padrino, indicando que no tiene sentido alegar secreto en casos relacionados con la comisión de delitos. El fiscal no descarta realizar más diligencias, como la incautación de teléfonos celulares de otros implicados en el caso, como Gonzalo Migueles.