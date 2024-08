Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El debate en el oficialismo chileno sobre el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones venezolanas sigue en curso, con varios países de la región respaldando al candidato de la oposición. A pesar de la tensión entre los partidos, el Gobierno chileno mantiene su postura de no reconocer a González, aunque admite el fraude en los comicios de julio. El diputado Raúl Soto insta al Gobierno a considerar reconocer la victoria de González. Mientras tanto, el diputado socialista Tomás de Rementería propone reconocer a González como ganador pero no como presidente para evitar errores pasados. Por su parte, Félix González del Frente Amplio apoya la postura oficial del Gobierno chileno, aunque sostiene que no corresponde a Chile proclamar presidentes en otros países. González Urrutia fue designado candidato presidencial por unanimidad por la oposición venezolana y cuenta con experiencia diplomática en diferentes países.