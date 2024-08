Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, instó al presidente Boric a ampliar el término de concesión a "todas las distribuidoras que no han invertido y tienen a los chilenos endeudados hasta el cuello", luego de que el Gobierno iniciara el proceso para finalizar la concesión de Enel debido a los prolongados cortes de luz sin una respuesta oportuna por parte de la empresa. Más de 50 mil hogares en la región Metropolitana han estado sin suministro eléctrico, generando un reclamo generalizado hacia las compañías eléctricas que no han cumplido con los plazos establecidos. Ilabaca también señaló la importancia de revisar los contratos de todas las empresas eléctricas a nivel nacional, recordando un proyecto de ley reciente que aumentaba significativamente las tarifas eléctricas para los chilenos. En este sentido, hizo un llamado a aplicar la ley en todo el país con aquellas distribuidoras que no han invertido adecuadamente y han endeudado a los ciudadanos.