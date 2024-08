Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric desde La Moneda se refirió a la situación electoral en Venezuela tras la elección que dio el triunfo a Nicolás Maduro, denunciando que el régimen de Maduro intentó cometer un fraude al no mostrar las actas y estar cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos. Boric enfatizó que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro y no validará resultados no verificados por organismos internacionales independientes. Además, destacó la importancia de mantener la altura en las discusiones y defendió la tradición chilena de defender la democracia y los Derechos Humanos.