El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, expresó la preocupación del gobierno chileno por la situación electoral en Venezuela durante una conferencia de prensa posterior a la sesión especial en el Congreso. Destacó la no aceptación de los resultados electorales en Venezuela y el rechazo a la manipulación en las elecciones. Chile se encuentra en contacto con Brasil, Colombia y México para abordar esta problemática y enfatizó la importancia de una acción regional para presionar al gobierno venezolano. Además, debido a las medidas adoptadas por Venezuela contra Chile y diferencias políticas, el país no forma parte activa del grupo de mediación. Van Klaveren también mencionó que la postura de no reconocer a Edmundo González como presidente electo se basa en la experiencia pasada con Juan Guaidó y el principio de efectividad en las relaciones internacionales. Finalmente, reiteró que la política exterior de Chile se basa en el mandato constitucional y en la concertación regional.