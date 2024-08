Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

"El canciller Alberto Van Klaveren señaló en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja que el Gobierno ve alta posibilidad de fraude en Venezuela, pero descarta reconocer a Edmundo González como presidente electo. Acompañado del embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, no se reconoce al líder de la oposición porque el proceso corresponde al país respectivo, pese a que pocos países lo han reconocido. Argumentó que la comunidad internacional no desea repetir la experiencia de Juan Guaidó. Ante la interrogante de la sostenibilidad de esta postura, el canciller mencionó que dependerá de la posibilidad de negociación con la participación de Colombia, México y Brasil. Además, enfatizó que no hay contacto con la oposición venezolana ni solicitud para reconocer a González como presidente electo."