La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra Enel por incumplimientos normativos relacionados con la reposición del servicio eléctrico y la falta de información sobre los planes de restitución tras los cortes de luz del pasado 1 de agosto. Enel no cumplió con los tiempos máximos permitidos para restablecer la energía, dejando a numerosos clientes sin suministro por más de 72 horas. La empresa tampoco proporcionó la información necesaria sobre los planes de recuperación del servicio, dificultando la gestión de la situación. Ante una Alerta Temprana Preventiva, la SEC instruyó a las empresas eléctricas a tomar medidas preventivas como reforzar cuadrillas de emergencia y priorizar la atención a pacientes electrodependientes. El Ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que las infracciones detectadas no son aceptables y que la ciudadanía merece respeto y tiempos de reposición acotados. La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, destacó que la falta de información afecta la capacidad de gestionar una emergencia, calificando como inaceptable que los clientes pasen varios días sin suministro eléctrico. La SEC no descarta aplicar nuevas sanciones si se encuentran más infracciones a la normativa eléctrica, y hace un llamado a la ciudadanía a seguir sus cuentas oficiales para acceder a información útil y consejos de seguridad.