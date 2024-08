La UDI responde a broma de Gabriel Boric durante inauguración del V Congreso Jóvenes Futuro en el exCongreso: Presidente consultó a Chat GPT sobre qué hacer con la UDI y bromeó al no recibir respuesta adecuada. La UDI, a través de Juan Antonio Coloma, señaló que Chat GPT y los chilenos coinciden en avanzar en seguridad, economía y empleo, pidiendo al mandatario dejar de gobernar para su 33% y pensar en Chile. Gustavo Benavente recomendó a Boric meditar y buscar respuestas por sí mismo, abandonando su obsesión por la UDI y reflexionando sobre la opinión de los chilenos.

Desde la oposición, específicamente de la UDI, respondieron a la broma del presidente Gabriel Boric durante la inauguración del V Congreso Jóvenes Futuro, que se llevó a cabo en el exCongreso en Santiago.

Recordemos que, en la instancia, el mandatario comenzó preguntando “¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT?, ¿ocupan o no? No tantos todavía. Les aseguro que en un ratito más…”.

“Yo hoy le estaba preguntando al ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada, el ChatGPT no sabía”, comentó entre risas el jefe de Estado.

La respuesta de la UDI a la broma de Presidente Boric

Posteriormente, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que “lo que dice ChatGPT y los chilenos es exactamente lo mismo: avanzar en la seguridad, en la lucha contra la migración ilegal, mejorar la economía, crear empleos”.

“Presidente, deje de gobernar para su 33% y gobierne pensando en Chile. Eso es lo que dice no solamente el ChatGPT, sino que los chilenos que es lo que realmente importa”, complementó.

Luego, el jefe de bancada del partido de oposición, Gustavo Benavente, comentó que “al Presidente Boric le haría dos recomendaciones”.

“La primera, cuando quiera resolver un problema que medite, consulte, reflexione y luego busque por sí mismo la respuesta y no en ChatGPT”, dijo.

Y, la segunda, “que abandone su obsesión por la UDI y medite por qué las chilenas y chilenos se están haciendo la pregunta: “¿Qué hacemos con este Presidente?”.