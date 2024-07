Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según la Encuesta Nacional de Opinión Pública N.º 91 del CEP, un 61% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras que solo un 27% la aprueba. Un 9% no aprueba ni desaprueba, y un 3% no sabe o no contesta. La coordinadora de opinión pública del CEP señaló que no hay cambios significativos en comparación con encuestas anteriores, manteniéndose estable la aprobación del mandatario. La muestra incluyó a personas de áreas urbanas y rurales, abarcando 118 comunas con una tasa de respuesta del 61,4%, un margen de error del 2,8% y un nivel de confianza del 95%. En total, participaron 2.408 personas.