El concejal socialista Eduardo Araya, imputado por cohecho en el Caso Puerto Coronel, afirmó que se enteró por la prensa de la fecha de su formalización, destacando que no ha sido citado a declarar desde el inicio de la investigación en noviembre pasado. Araya, quien va a la reelección, sostiene que las asesorías que realizaba para el presidente de Puerto Coronel eran legales y nunca recibió dinero ilegal. Admitió haber sido funcionario de la empresa hasta noviembre de 2023 y emitió facturas que fueron pagadas correctamente. El concejal acusó que no fue informado sobre su formalización y dejó en manos de su partido su candidatura a la reelección. Mientras tanto, los dirigentes sindicales señalados en la denuncia del Puerto Coronel no serán formalizados, lo que el abogado de los líderes de portuarios eventuales calificó como un trabajo serio del Ministerio Público. Puerto Coronel optó por no hacer comentarios al respecto.