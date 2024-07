El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, criticó una performance de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se trata de una secuencia que tenía por nombre “Festividad”, la cual era una evidente parodia de la última cena de Jesús con sus apóstoles.

En la escena participaron el cantante Philippe Katerine casi desnudo y un grupo de drag queens, lo que molestó seriamente a la Iglesia Católica.

“A pesar de que la ceremonia de apertura ofreció al mundo entero maravillosos momentos de belleza y alegría, lamentablemente incluyó escenas de escarnio y burla del cristianismo”, señaló la Conferencia Episcopal Francesa.

Sin embargo, el hecho también generó reacciones en Chile. El arzobispo Chomalí utilizó su cuenta de X para afirmar que “me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía”.

“La intolerancia de los ‘tolerantes’ no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión”, agregó el representante católico de la región Metropolitana.

